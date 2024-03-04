Три белковых продукта для идеального завтрака

Завтраки, богатые белком, помогают контролировать вес и поддерживать хорошее самочувствие. Диетологи назвали три продукта, которые стоит включить в утренний прием пищи, сообщает американское издание She Finds.

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Бобы

Богатые клетчаткой и растительным белком бобы обеспечивают двойной механизм насыщения и сдерживают тягу к еде в течение дня. Бобы медленно перевариваются в организме, стабилизируют уровень сахара в крови и предотвращают энергетические сбои и последующее переедание.

Диетолог Алекс Эвинк рассказал, что в 1/2 стакана фасоли содержится восемь граммов белка и девять граммов клетчатки. Он посоветовал сочетать фасоль с омлетом.

— И белок, и клетчатка помогают замедлить пищеварение, поддерживают сытость в течение длительного времени, снижают аппетит и тягу к вредной пище. Белок и клетчатка также предотвращают скачки уровня сахара в крови, — пояснил эксперт.

Творог

Творог — источник высококачественного белка, при этом в нем мало углеводов. Содержание белка помогает ускорить метаболизм, способствуя сжиганию калорий и сохранению мышечной массы.

Диетолог Лиза Эндрюс отметила, что в твороге мало сахара и он хорошо сочетается с некоторыми замороженными фруктами или помидорами. В качестве альтернативы творогу можно включить в рацион греческий йогурт.

— Из йогурта можно приготовить соусы, добавив несколько приправ, и использовать для заправки салатов. Также его можно смешать с кленовым сиропом и получить восхитительную кремовую начинку для блинчиков, — пояснила специалист.

Яйца

Яйца помогают долго оставаться сытыми и контролировать аппетит. Белок способствует сохранению мышечной массы, ускорению обмена веществ и эффективному сжиганию калорий. Кроме того, яйца богаты питательными веществами, содержат необходимые витамины и минералы и при этом относительно низкокалорийны.

— Ешьте целое яйцо, а не только белки! Доказано, что яйца снижают аппетит и помогают регулировать уровень сахара в крови, что способствует снижению веса, — отметила диетолог Эндрюс.