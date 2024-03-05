Восемь фруктов и ягод, которые работают как природный «энергетик»

Если вы чувствуете недостаток энергии по утрам — этот материал для вас! Ешьте на завтрак хотя бы один вид ягод или фруктов из списка для поддержания хорошего самочувствия изо дня в день.

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Черника

В 100 граммах свежей черники содержится 2,4 грамма клетчатки, витамин С, марганец, а также фитонутриенты–полифенолы, которые обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и могут способствовать здоровью сердца. Кроме того, в чернике немало природных сахаров, что делает эту ягоду идеальной здоровой заменой классическим десертам.

Яблоко

Так же богатые клетчаткой, витамином С и антиоксидантами, яблоки являются отличным источником флаваноида под названием «кверцетин», который обладает противовирусными и антибактериальными свойствами и способствует хорошему иммунитету. Считается, что кверцетин особенно полезен людям с сезонной аллергией. А клетчатка будет полезна всем — яблоко на завтрак позволит дольше сохранить чувство сытости.

Банан

Бананы содержат устойчивый крахмал, который не переваривается нашим организмом и становится питательной средой для полезных бактерий в кишечнике, здоровье и полноценное функционирование которого сказываются буквально на всем организме. Бананы также содержат клетчатку, витамины группы В и такие минералы, как калий, марганец и магний. А еще их удобно брать с собой благодаря природной «упаковке» — кожуре.

Киви

Киви не так популярно, как яблоки и бананы, а оно, между прочим, может стать прекрасным натуральным десертом как на завтрак, так и в любое время дня. Очищать фрукт от кожуры не обязательно — просто разрежьте его пополам и ешьте с помощью чайной ложки, как йогурт. Что касается питательной ценности –—киви невероятно богат витамином С. А некоторые ученые даже советуют есть его вместе с кожурой — так якобы еще полезнее.

Малина

Малина прекрасно впишется в любой завтрак — будь то овсянка, хлопья, йогурт или что-то посерьезнее. Эта ягода — источник разнообразных фитонутриентов, которые мы получаем полностью, так как употребляем ягоду целиком вместе с кожурой и миниатюрными семенами. Антиоксидантные и противовоспалительные свойства малины окажут благотворный эффект на организм. Как и большинство ягод, малина способна вас обеспечить витамином С и клетчаткой.

Гранат

Зерна граната поистине уникальны, так как по сути являются сочными съедобными семенами и содержат антиоксиданты в заметно большей концентрации, чем эквивалентные порции других популярных фруктов. Для фрукта, который многие люди упускают из виду, зерна граната богаты питательными веществами. Антиоксидантные полифенолы антоцианы защищают размножающиеся клетки от повреждения свободными радикалами, а потому считаются средством профилактики рака груди, простаты, толстой кишки и легких. Помимо антиоксидантов, гранат содержит витамины С и К, калий, фолиевую кислоту и клетчатку.

Грейпфрут

Грейпфрут содержит высокий уровень флавоноида нарингенина, который, согласно исследованиям, способствует созданию благоприятного для похудения микробиома в кишечнике. Однако важно знать, что вещества, которые содержатся в грейпфруте, могут «конфликтовать» с некоторыми лекарствами, поэтому рекомендуется проконсультироваться с врачом, если вы проходите серьезное лечение.

Дыня

Дыня богата витаминами А, С, калием и клетчаткой. А еще в ней очень много воды, поэтому она идеально подходит для употребления утром, чтобы поддержать нормальный уровень гидратации. В качестве дополнения к завтраку достаточно пары долек, но в дыне настолько мало калорий, что можно не беспокоиться о порции.