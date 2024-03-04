Как приготовить вкусные блины на Масленицу

Руководитель кейтеринга Ольга Ващенко поделилась советами по приготовлению блинов к Масленице. В этом году она празднуется с 11 по 17 марта.

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По мнению эксперта, самые вкусные блины получаются на молоке, поэтому не стоит заменять этот продукт. Эффект воздушности придаст блюду разрыхлитель. Если взбить отдельно белки яиц и добавить в тесто, то сами блины будут глянцевыми.

Чтобы блюдо получилось с дырочками, жарить его нужно на хорошо разогретой сковороде с толстым дном. Сахар в блинах необходим, чтобы они были румяными, но из-за его избытка тесто может стать жестким.

Эксперт добавила, что после приготовления теста ему можно «отдыхать» не более 10 минут, иначе блины получатся толстые и плотные, сообщает NewsNN.

Средняя стоимость порции блинов домашнего приготовления на Масленицу в России составила 183 рубля. Самый дешевый десерт — у жителей Ставропольского края, дороже всего — на Ямале, в Москве и Санкт-Петербурге, передает «МИР 24».