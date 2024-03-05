В Италии запретили рекламу и продажу «самых острых чипсов в мире»

В Италии окончательно запретили рекламировать и продавать «самые острые чипсы в мире». Управление по охране конкуренции и рынка посчитало, что производитель не предоставил корректную информацию о связанном с употреблением продукта риске для здоровья.

Пачка чипсов под названием «Hot Chip Challenge» сделана в форме гроба, содержит в себе один кусочек и пару латексных перчаток. В интернете стоимость одной упаковки составляет 20–25 евро (1900–2500 тысяч рублей).

В прошлом году другой производитель аналогичной продукции прекратил выпуск после того, как в результате спора в США скончался подросток, сообщает портал «Говорит Москва».