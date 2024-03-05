Какая еда поможет при отеках

В Роспотребнадзоре отметили, что причин отеков довольно много. Однако не всегда следует прибегать к лекарственным препаратам. Иногда достаточно включить в рацион нужные продукты.

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Специалисты рекомендуют в таких случаях есть апельсины. Они богаты витамином С, который помогает укрепить стенки сосудов и не дает появляться отекам.