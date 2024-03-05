Эксперты рассказали, какая еда поможет при отеках
В Роспотребнадзоре отметили, что причин отеков довольно много. Однако не всегда следует прибегать к лекарственным препаратам. Иногда достаточно включить в рацион нужные продукты.
Специалисты рекомендуют в таких случаях есть апельсины. Они богаты витамином С, который помогает укрепить стенки сосудов и не дает появляться отекам.
Цитрус можно заменить ягодами. К примеру, малина обладает потогонным эффектом. Также от отеков поможет избавиться зеленый чай.