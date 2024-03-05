Нейробиолог рассказал о пользе красной свеклы

Нейробиолог Лав рассказал о пользе красной свеклы
По словам нейробиолога Роберта Лава, во рту человека обитает более чем 700 видов бактерий. Некоторые из них обладают полезными функциями, однако другие могут не только привести к болезням ротовой полости, например, пародонтиту, но и к болезни Альцгеймера.
Речь о бактерии porphyromonas gingivalis, также известной как P. gingivalis.
По словам нейробиолога, ее связывают с нарушениями когнитивных функций у человека.
«P. gingivalis часто обнаруживаются в мозгу пациентов с болезнью Альцгеймера», — рассказ на своем канале нейробиолог Роберт Лав.
P. gingivalis усиливает воспаление во рту и может стать причиной нейровоспаления.
Справиться с ней может свекольный сок. Поэтому врач рекомендовал жевать свеклу ежедневно. Он подчеркнул, что овощ полезен для ротовой полости.
Между тем, ранее сообщалось, что нитраты, содержащиеся в свекольном соке, попадая в организм, преобразуются в азот, который необходим для нормального функционирования сосудов и избежания спазмов.