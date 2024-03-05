Нейробиолог рассказал о пользе красной свеклы

По словам нейробиолога Роберта Лава, во рту человека обитает более чем 700 видов бактерий. Некоторые из них обладают полезными функциями, однако другие могут не только привести к болезням ротовой полости, например, пародонтиту, но и к болезни Альцгеймера.

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Речь о бактерии porphyromonas gingivalis, также известной как P. gingivalis.

По словам нейробиолога, ее связывают с нарушениями когнитивных функций у человека.

«P. gingivalis часто обнаруживаются в мозгу пациентов с болезнью Альцгеймера», — рассказ на своем канале нейробиолог Роберт Лав.

P. gingivalis усиливает воспаление во рту и может стать причиной нейровоспаления.

Справиться с ней может свекольный сок. Поэтому врач рекомендовал жевать свеклу ежедневно. Он подчеркнул, что овощ полезен для ротовой полости.