Рецепт вафельных трубочек со сладкой начинкой
Хочется чего-нибудь вкусного, но не покидает ощущение, что купленный десерт нанесет больше вреда, чем порадует? Тогда стоит приготовить лакомство самостоятельно. Начать можно с довольно простого рецепта вафельных трубочек с вареной сгущенкой и орехами.
Ингредиенты:
- Маргарин — 200 г. + для смазывания
- Яйцо — 4 шт.
- Сахар — 100 г.
- Мука — 250 г.
- Орехи грецкие — 100 г.
- Сгущенка вареная — 400 г.
Процесс приготовления:
Растопите и остудите маргарин. Мелко порубите грецкие орехи.
Венчиком или миксером взбейте яйца с сахаром в лёгкую пену.
Добавьте маргарин, а затем муку. Взбейте до однородности.
Слегка смажьте вафельницу маргарином и разогрейте.
Выкладывайте по 1 столовой ложке теста и готовьте около 1 минуты.
Горячие вафли сразу сворачивайте в трубочки. Остудите.
Наполните вафли сгущёнкой. Удобнее всего это делать с помощью кондитерского мешка. Посыпьте края орехами.