Рецепт вафельных трубочек со сладкой начинкой

Хочется чего-нибудь вкусного, но не покидает ощущение, что купленный десерт нанесет больше вреда, чем порадует? Тогда стоит приготовить лакомство самостоятельно. Начать можно с довольно простого рецепта вафельных трубочек с вареной сгущенкой и орехами.

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Ингредиенты:

Маргарин — 200 г. + для смазывания

Яйцо — 4 шт.

Сахар — 100 г.

Мука — 250 г.

Орехи грецкие — 100 г.

Сгущенка вареная — 400 г.

Процесс приготовления:

Растопите и остудите маргарин. Мелко порубите грецкие орехи.

Венчиком или миксером взбейте яйца с сахаром в лёгкую пену.

Добавьте маргарин, а затем муку. Взбейте до однородности.

Слегка смажьте вафельницу маргарином и разогрейте.

Выкладывайте по 1 столовой ложке теста и готовьте около 1 минуты.

Горячие вафли сразу сворачивайте в трубочки. Остудите.

Наполните вафли сгущёнкой. Удобнее всего это делать с помощью кондитерского мешка. Посыпьте края орехами.