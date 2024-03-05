Mriya Resort & SPA запустил первый в России конкурс винных гидов

У винных гидов со всей России есть шанс проявить себя, показать свои знания, получить опыт и побороться за ценные призы. Финал конкурса будет проходить на территории Центра винного туризма WINEPARK на южном побережье Республики Крым.

Конкурс призван развивать винную культуру России, профессиональные кадры и образовательные инициативы Винного парка в обмене передовым опытом, повышении качества оказываемых услуг и престижности профессий в сфере туризма. А также поддерживая отрасль, привлекая в неё квалифицированных специалистов. Стать участником может каждый, кто выбрал своей целью познакомить людей с культурой вина.

«Винный мир – это удивительное путешествие, которое открывает перед нами географию и молекулярную физику вкусов и ароматов. Винные профессии — это не просто работа, это искусство. И сегодня мы хотим сделать фокус на винных гидах. Это самая новая профессия на винном рынке. Винные гиды - это настоящие амбассадоры винной индустрии, влюбленные в туризм, терруары, ароматы и вкусы. Конкурс винных гидов объединит на нашей площадке самых активных участников, поможет сформировать новое сообщество и покажет, что винный туризм развивается ярко и динамично», – сказала руководитель отдела экскурсионно-методического обслуживания Екатерина Суменкова.

Конкурс проводится в 3 этапа. Сбор заявок стартовал 23 февраля, а финал состоится 27 апреля на территории WINEPARK и будет приурочен к Дням российских вин. Участники получат памятные дипломы и ценные призы, а победителя ждет сертификат на проживание в Mriya Resort & SPA.

Для участия в конкурсе до 17 марта необходимо предоставить: видео о себе, эссе на тему винного туризма, контактные данные. Подробная информация на сайте конкурса.