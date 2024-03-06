Эксперт рассказал, кому нельзя есть авокадо

Сейчас существует более 400 видов авокадо. У некоторых его сортов мякоть более острая или сладкая, а у других — кремообразная или маслянистая. Несмотря на множество полезных свойств, этот фрукт можно есть не всем людям.

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Научно доказано, что авокадо благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, уровень сахара в крови. Он обладает противовоспалительными свойствами и улучшает волосы и кожу.

При этом с осторожностью рекомендуется есть авокадо аллергикам. Проявляться аллергическая реакция на этот фрукт может в виде лёгкого зуда вокруг рта, отёков, анафилактического шока. Поэтому если вы заметите у себя необычные симптомы после употребления авокадо, то лучше обратитесь к врачу.

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Из-за большого количества клетчатки и жиров в авокадо некоторых люди могут столкнуться с проблемами с пищеварением. В частности, с дискомфортом в желудке, вздутием и даже диареей. Также авокадо содержит много калия, избыток которого негативно влияет на почки. Тем, у кого есть серьёзное заболевание почек, лучше отказаться от этого фрукта вообще.

Наконец, в состав авокадо входит витамин К. Он может оказывать влияние на эффективность антикоагулянтов: варфарина.

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