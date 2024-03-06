Как часто можно есть лапшу быстрого приготовления

На таких макарошках часто выживают студенты и прочие не самые богатые россияне, а ещё ими часто любят побаловаться и все остальные. Иными словами, в рационе многих быстрая лапша сидит прочно. А вот хорошо ли это и как часто можно ей баловаться без последствий для здоровья — читайте ниже.

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Вред лапши быстрого приготовления

По словам гастроэнтеролога Владимира Неронова, сама лапша в упаковке не то чтобы сильно вредная, она просто пустая. По факту в ней нет ничего полезного — клетчатки или витаминов, что есть в других видах макарон — из твёрдых сортов пшеницы. Зато есть углеводы и масло, в котором эту лапшу обжаривают.

Всадник апокалипсиса тут — специи в пакетиках, в которых нет ничего натурального, только сплошные химические добавки и усилители вкуса. Всё вкупе может приводить к ожирению и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Как часто можно есть лапшу?

Врач посоветовал баловать себя таким химнабором не чаще раза в месяц — так можно будет нивелировать все негативные последствия на организм. Ну или можно сделать лапшу полезнее.

Как сделать быструю лапшу полезнее

Врач посоветовал несколько лайфхаков, как сделать из бомж-пакета что-то похожее на нормальное блюдо.

Можно, вместо пакетированных специй добавить свои:

соль, перец, приправы по вкусу;

добавить овощей, чтобы в блюде появилась клетчатка, она замедлит всасывание в кишечнике.

Ещё больше о быстрорастворимой лапше можно почитать здесь. В материале собрались шеф-повар, токсиколог, диетолог и эндокринолог, чтобы обсудить мифы, связанные с дошиком.