Продукты с высоким содержанием «скрытой» соли

Питание играет основную роль в поддержании здоровья организма. Какое влияние на человека оказывает употребление соли? Об этом сообщила «Вечерней Москве» врач-терапевт, кардиолог сети «Клиники Фомина» Этери Колесник.

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), взрослый человек в среднем потребляет 11 граммов соли в день. Это вдвое больше рекомендованной нормы, которая составляет менее 5 граммов в день.

«Примерно 4-5 процентов (или 0,5 грамма) соли естественным образом присутствует в продуктах питания — в свежих овощах и фруктах, мясе, молочных и кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе, грибах. До 13-15 процентов (или 1,4 грамма) соли приходится на «добавленную соль» во время приготовления пищи либо за столом», — сказала специалист.

Другие 80 процентов (7,6 грамма) — это «скрытая» соль. Она, по мнению врача, содержится в обработанных пищевых продуктах. К примеру, в хлебе, печенье, рыбных или мясных консервах, овощных заготовках, сыре, сухих завтраках, колбасных изделиях.