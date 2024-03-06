Эксперты рассказали, чем опасны кукурузные чипсы
Кукурузные чипсы, или начос, приобрели популярность. Они привлекают потребителей своим вкусом, кроме того, многие считают, что чипсы из кукурузы менее вредны, чем традиционные картофельные чипсы. Так ли это – рассказали эксперты Роспотребнадзора.
Кукурузные чипсы содержат в составе витамины Е, группы В, а также минералы, включая кальций, железо, магний. Но количество этих полезных веществ в начос очень невелико и не может закрыть потребности организма. Употребление кукурузных чипсов повышает уровень энергии в организме из-за большого количества углеводов.
Однако, не рекомендуется есть кукурузные чипсы в большом количестве. Во-первых, они содержат большое количество жиров, особенно транс-жиров, которые повышают риски развития ожирения, диабета, атеросклероза. Во-вторых, в них много соли, что может привести к сердечным заболеваниям и повышенному давлению. В-третьих, начос содержат добавки, искусственные красители и ароматизаторы.