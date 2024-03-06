Эксперты рассказали о полезных свойствах экзотического фрукта помело

Помело по праву называют «королем цитрусовых». Известно, что в нем содержится большое количество витамина С, что помогает бороться с инфекциями и вирусами, укрепляя иммунитет.

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Кроме того, сообщает India TV, фрукт благотворно влияет на работу сердца, поскольку содержит калий. Он нормализует артериальное давление, а клетчатка способствует снижению холестерина.

Вместе с тем антиоксиданты, содержащиеся в экзотическом фрукте, помогают сохранить молодость и здоровье кожи.