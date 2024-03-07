Две минуты и готово! Выпекаем банановый торт в микроволновке
Хотите порадовать ребенка чем-то вкусным перед школой? Испеките ему банановый торт на завтрак. Вам понадобится совсем немного времени на приготовление и всего один банан.
Ингредиенты:
- Банан спелый — 1 шт;
- Яйцо — 1 шт;
- Кокосовое масло — 1/2 ст. л;
- Разрыхлитель — 1/4 ч. л;
- Молоко — 1 ст. л;
- Корица — щепотка;
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Процесс приготовления:
- Смешайте все ингредиенты в кружке/миске;
- Поставьте в микроволновую печь на 2 минуты.