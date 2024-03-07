Две минуты и готово! Выпекаем банановый торт в микроволновке

Хотите порадовать ребенка чем-то вкусным перед школой? Испеките ему банановый торт на завтрак. Вам понадобится совсем немного времени на приготовление и всего один банан.

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Ингредиенты:

Банан спелый — 1 шт;

Яйцо — 1 шт;

Кокосовое масло — 1/2 ст. л;

Разрыхлитель — 1/4 ч. л;

Молоко — 1 ст. л;

Корица — щепотка;

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Процесс приготовления: