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Две минуты и готово! Выпекаем банановый торт в микроволновке

Хотите порадовать ребенка чем-то вкусным перед школой? Испеките ему банановый торт на завтрак. Вам понадобится совсем немного времени на приготовление и всего один банан.

Две минуты и готово! Выпекаем банановый торт в микроволновке
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Банан спелый — 1 шт;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Кокосовое масло — 1/2 ст. л;
  • Разрыхлитель — 1/4 ч. л;
  • Молоко — 1 ст. л;
  • Корица — щепотка;

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Процесс приготовления:

  • Смешайте все ингредиенты в кружке/миске;
  • Поставьте в микроволновую печь на 2 минуты.
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