Диетолог назвал альтернативу конфетам для подарка на 8 Марта

Врач-диетолог Андрей Бобровский заявил, что дарить на праздники конфеты неправильно, потому что это формирует плохие пищевые привычки. Эксперт назвал альтернативу сладостям к 8 Марта.

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«Если женщина идет в магазин и радует себя чем-то сладким, когда у нее плохое настроение, – это, к сожалению, шаблон из детства. В результате неправильного воспитания у ребенка возникает некий якорь, и сладость воспринимается как поощрение: за пятерку или другие достижения, на праздник. То есть самый большой вред сладкие подарки приносят тогда, когда с их помощью формируется поведение ребенка, а в случае 8 Марта – поведение девочки», – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Как отмечает Андрей Бобровский, не стоит обманывать себя и думать, что какие-то сладости могут быть полезнее других. Он также назвал заблуждением то, что темный шоколад полезнее молочного, потому что разница между такими плитками незначительна.

При этом разрешение съесть больше «безвредного» только навредит, а не принесет пользу. Вместо кондитерских изделий эксперт советует обратить внимание на фрукты. В них тоже есть сахар, но он натуральный, а не добавленный. Кроме того, в них содержится клетчатка, которая полезна для кишечника. Помимо этого, фрукты содержат необходимые организму витамины и микроэлементы.

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