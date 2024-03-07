Когда полезнее пить кефир: с утра или вечером? Объяснил врач
Многие считают этот напиток самым подходящим для позднего вечера — спишь, а желудок радуется. Но на самом деле это не так и лучшее время сильно отличается. О том, когда действительно полезно пить кефир, «Доктору Питеру» рассказал врач-терапевт, инфекционист, нутрициолог Евгений Батаев.
Когда пить кефир — утром или вечером
Не стоит пить кефир за 2–3 часа до того, как ложитесь спать, так как молочная кислота может усилить процессы брожения в кишечнике и вызвать расстройство сна.
Есть сразу два варианта, когда пить кефир — действительно хорошая идея:
- утро — он стимулирует обмен веществ;
- день — поддерживает бодрость и работоспособность.
Когда пить кефир — до или после еды
Кефир можно и нужно — потому что полезно — пить на голодный желудок. По словам Батаева, он улучшает пищеварение и нормализует микрофлору кишечника.
Но есть исключения: страдающие гастритом или язвой — в их случае он может раздражать слизистую оболочку желудка, усиливая воспаление.
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Лучшее время, чтобы выпить кефир: за 30–40 минут до еды или через 2–3 часа после неё.
Как не стоит пить кефир
Во-первых, при проблемах со здоровьем:
- обострение панкреатита;
- боль в животе;
- после отравления.
Во-вторых, в сочетании с этой едой:
- мясо;
- рыба;
- яйца.
Остаётся вопрос — сколько кефира можно выпивать за день? На него ранее ответила врач-диетолог Марина Макиша.