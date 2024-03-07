Стал известен главный секрет вкусных блинов на Масленицу

Кулинарный блогер Ирина Канарская поделилась главными секретами и хитростями, благодаря которым выпечка получится очень вкусной.

© Вечерняя Москва

Эксперт посоветовала не добавлять много яиц в тесто: 1–2 яйца на 1 литр жидкости будет вполне достаточно. Чтобы в тесте для блинов не было комочков, следует добавлять жидкость в муку, а не наоборот. Канарская посоветовала не смазывать сковороду каждый раз, а добавить в тесто 50 граммов растопленного сливочного или растительного масла.

В тесто с кисломолочными продуктами перед приготовлением можно добавить щепотку растворенной в воде соды. Это сделает его менее плотным.

Эксперт добавила, что для приготовления блинов лучше использовать сковороду с антипригарным покрытием. Для переворачивания лучше использовать тонкую лопатку. Готовые блинчики стоит смазать сливочным маслом, передает издание «Профиль».

В свою очередь диетолог Александра Разаренова сообщила, что без вреда для здоровья и фигуры рекомендуется съедать не более двух–трех блинов в день, передает «360».

С 11 по 17 марта россияне отмечают Масленицу. Этот праздник традиционно ассоциируется с блинами — символом весеннего солнца. Аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» подсчитали, сколько нужно потратить денег, чтобы приготовить любимое блюдо на всю семью.