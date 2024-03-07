Шесть простых и праздничных блюд

8 Марта каждая женщина хочет отдохнуть от бытовых забот и переложить их на своего спутника. «Клопс» сделал подборку простых рецептов праздничных блюд, которые сможет приготовить даже совсем далёкий от кухни мужчина.

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1. Кролик в сливках с розмарином

Самая подходящая к крольчатине приправа — розмарин, сразу получается не кролик, а лесной зайчик. Это блюдо практически не требует времени — закинуть всё, и пусть тушится! У вас уйдёт 10 минут на приготовление и 1 час на тушение.

Ингредиенты

Кролик — 1 штука

Сливки жирностью 10% — 200 мл

Морковь — 1 шт. крупная

Лук — 1 головка

Розмарин

Способ приготовления

Кролика порезать на небольшие кусочки, быстро обжарить на сильно разогретой сковородке до золотистой корочки, засыпать сверху луком, перемешать прямо на сковородке, подождать 2-3 минуты и переложить в чугунную кастрюлю или мультиварку. Добавить крупно нарезанную морковь, сливки, розмарин. Тушить 1 час.

2. Перепёлки с курагой

Чуть сладковатая дичь — это то, что украсит любой праздник. И не думайте, что в перепёлках нечего есть — очень даже они сытные. А уж какие красивые!

Ингредиенты

Перепёлки — 6 штук

Курага — 15 штук

Яблоко — 1 штука

Соевый соус

Мёд

Дижонская горчица

Способ приготовления

Курагу замочить на 10 минут в кипятке. Положить внутрь каждой перепёлки курагу и кусочки яблока, сколоть зубочистками. Уложить в большую миску и полить маринадом — в равных частях смешать мёд, соевый соус и дижонскую горчицу. Помариновать примерно час. Запекать в рукаве 30 минут, затем рукав разрезать и ещё минут 20 дать подрумяниться.

3. Салат «Мимоза»

Один из самых популярных советских салатов своим названием уже напоминает о 8 Марта. В классическом рецепте использовалась сайра, но, на наш взгляд, вариант с тунцом отличается более сбалансированным и нежным вкусом.

Ингредиенты

Картофель — 3 шт.

Морковь — 1 шт. крупная

Яйца — 5 шт.

Лук — 1 головка крупная

Тунец — 1 большая банка

Майонез

Способ приготовления

Яйца отварить, картошку и морковь запечь в микроволновке (картошка будет готова чуть раньше), натереть на крупной тёрке по отдельности. Лук нарезать тонкими кольцами и залить кипятком на 3 минуты, затем кипяток слить, добавить немного уксуса, щепотку соли и сахара, оставить мариноваться. Белки отделить от желтков и тоже натереть на крупной тёрке, а желтки — на мелкой. Лук нарезать мелкими кубиками.

Все слои, кроме тунца, желтков и лука, заправить майонезом в тарелочках — так его уйдёт меньше и можно будет не ждать, пока салат пропитается. Выложить слоями: картофель, тунец, лук, морковь, белки, желтки.

4. Салат «Дамский каприз» с кальмарами и грейпфрутом

Лёгкий и оригинальный, этот салат не займёт много времени в приготовлении, а выглядит достаточно праздничным и сочетания вкусов радуют и бодрят. Расчёт дан на 4 порции.

Ингредиенты

Кальмары — 3 штуки

Грейпфрут — 1/2 плода

Слабосолёная сёмга или форель — 150 г

Гребешки или креветки — 200 г

Салат — 150 г

Майонез — 4 столовых ложки

Паста Том Ям — 1/3 чайных ложки

Способ приготовления

Кальмаров отварить в подсоленной воде, гребешки или креветки обжарить. Грейпфрут очистить и тонко нарезать. Полосками нарезать кальмаров и сёмгу, салат порвать руками. Смешать майонез и пасту Том Ям, можно использовать готовый соус «1000 островов», будет немного другой вкус, но тоже очень вкусно. Выложить на тарелки порционно и заправить.

5. Шоколадный торт без выпечки

Нежный торт, ради которого не придётся включать духовку и постоянно думать, как не спалить весь дом. Его можно делать с разными ягодами, орехами и видами печенья, а также регулировать калорийность.

Ингредиенты

Творог мягкий 5% (можно и обезжиренный) — 500 г

Шоколадное печение без глазури — 200-250 г

Молоко — 50 мл

Сахар или сгущёнка — 2 столовых ложки

Замороженные ягоды — 250 г

Какао-порошок и свежая мята для украшения

Способ приготовления

В мягкий творог добавить молоко, сахар или сгущёнку и тщательно перемешать, можно блендером. В глубокую прямоугольную тару для выпекания выложить печенья в один слой, сверху смазать их получившейся творожной массой, посыпать ягодами и закрыть новым слоем печенья. Повторить, пока не закончатся ингредиенты. Последний слой лучше делать без ягод и не закрывать печеньем. Накрыть всё пищевой плёнкой и поставить на ночь в холодильник. Утром можно достать, нарезать на квадратики, посыпать какао-порошком с помощью сита и подавать.

6. Десерт мильфей

Простой, вкусный, а главное, очень эффектный десерт. Глядя на эту причудливую башню, кажется, что на её приготовление ушло много сил, но это не так. Сборка занимает всего 5 минут, а подготовительные работы — не более получаса.

Ингредиенты

Покупное слоёное тесто — 250 г

Взбитые сливки — 1 банка

Свежие ягоды (клубника, голубика) — 200 г

Сахарная пудра и свежая мята для украшения

Способ приготовления

Слоёное тесто необходимо тоненько раскатать и с помощью стакана сделать одинаковые круглые блинчики. Кругляши проткнуть несколько раз вилкой, чтобы они не вздулись в процессе, выложить на противень с пергаментной бумагой и запекать 15 минут при 180℃.

Дать тесту остыть, и можно собирать башню: на тарелку выкладываем немного взбитых сливой, чтобы башня крепко стояла, сверху кладём корж, потом опять сливки, корж и завершаем сливками. Аккуратно по бокам и сверху кладём ягоды (крупную клубнику лучше разрезать на несколько долек), погружая их во взбитую массу. С помощью сита посыпаем мильфей сахарной пудрой — и можно подавать.

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