Блинные суши с нежной начинкой

Масленичная неделя уже совсем близко и пора подумать, как лучше всего приготовить блины, чтобы порадовать семью или угостить коллег на работе. А если идей все еще нет — спешим на помощь и делимся классным рецептом блинных суши.

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Ингредиенты:

Блины:

Молоко — 0,5 л

Растительное масло — 3 ст.л.

Мука — 9 ст.л. без горки

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 0.5 ч.л

Начинка:

Красная рыба — 100 г.

Огурец — 1 шт.

Творожный сыр — 100 г.

Процесс приготовления:

Для теста все смешиваем и даём настояться минут 15. Выпекаем тонкие блинчики.

Красную рыбу нарезаем на тонкие полосы. Огурец разрезаем на 6-8 частей.

На остывший блин полосой выкладываем творожной сыр, рыбу и огурец. Сворачиваем.

Отправляем в холодильник на 1 час.

Готовую закуску разрезаем.