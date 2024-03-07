Блинные суши с нежной начинкой
Масленичная неделя уже совсем близко и пора подумать, как лучше всего приготовить блины, чтобы порадовать семью или угостить коллег на работе. А если идей все еще нет — спешим на помощь и делимся классным рецептом блинных суши.
Ингредиенты:
Блины:
- Молоко — 0,5 л
- Растительное масло — 3 ст.л.
- Мука — 9 ст.л. без горки
- Яйцо — 1 шт.
- Сахар — 0.5 ч.л
Начинка:
- Красная рыба — 100 г.
- Огурец — 1 шт.
- Творожный сыр — 100 г.
Процесс приготовления:
- Для теста все смешиваем и даём настояться минут 15. Выпекаем тонкие блинчики.
- Красную рыбу нарезаем на тонкие полосы. Огурец разрезаем на 6-8 частей.
- На остывший блин полосой выкладываем творожной сыр, рыбу и огурец. Сворачиваем.
- Отправляем в холодильник на 1 час.
Готовую закуску разрезаем.