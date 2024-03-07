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Блинные суши с нежной начинкой

Масленичная неделя уже совсем близко и пора подумать, как лучше всего приготовить блины, чтобы порадовать семью или угостить коллег на работе. А если идей все еще нет — спешим на помощь и делимся классным рецептом блинных суши.

Блинные суши с нежной начинкой
© Eva.ru

Ингредиенты:

Блины:

  • Молоко — 0,5 л
  • Растительное масло — 3 ст.л.
  • Мука — 9 ст.л. без горки
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 0.5 ч.л

Начинка:

  • Красная рыба — 100 г.
  • Огурец — 1 шт.
  • Творожный сыр — 100 г.

Процесс приготовления:

  • Для теста все смешиваем и даём настояться минут 15. Выпекаем тонкие блинчики.
  • Красную рыбу нарезаем на тонкие полосы. Огурец разрезаем на 6-8 частей.
  • На остывший блин полосой выкладываем творожной сыр, рыбу и огурец. Сворачиваем.
  • Отправляем в холодильник на 1 час.

Готовую закуску разрезаем.

Еда