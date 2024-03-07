Три праздничные закуски, которые вы приготовите за 20 минут

Вам будет, чем удивить гостей.

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Что делать, если гости почти на пороге, а вы только закончили с основным блюдом? Мы приготовили для вас несколько вариантов простых, но очень вкусных закусок, которые не оставят равнодушными ваших гостей в главный женский день.

Морские рулеты

Что нам понадобится:

- Печень трески — 1 банка.

- Лаваш — 2 листа.

- Свежие огурцы — 2 шт.

- Майонез — 200 г.

- Соль, перец — по вкусу.

Как готовим:

Выливаем жидкость из банки с треской. Листы лаваша смазываем майонезом и распределяем рыбу по слою майонеза. Натираем огурцы на терке, сок сливаем. Выкладываем огурцы поверх трески и посыпаем солью и перцем. Заворачиваем лаваш в рулет и нарезаем на порционные кусочки.

Лосось на траве

Что нам понадобится:

- Листья салата.

- Мягкий сыр — 300 г.

- Слабосоленый лосось — 150 г.

- Сухарики — 1 упаковка.

- Лимонный сок по вкусу.

Как готовим:

Моем салат и сушим листья на полотенце. Нарезаем рыбу на мелкие кубики. Выкладываем мягкий сыр и добавляем лимонный сок, рыбу и сухари. Перемешиваем смесь и распределяем по листьям салата.

Медовая рикотта

Что нам понадобится:

- Свежие абрикосы — 12 шт.

- Рикотта — 1 стакан.

- Жидкий мед — 2 ст.л.

- Базилик по вкусу.

- Морская соль по вкусу.

- Бальзамический крем по вкусу.

Как готовим:

Нарезаем абрикосы на половинки и выкладываем на поднос. Смешиваем рикотту и мед в отдельной тарелке. На половинки абрикоса выкладываем смесь из меда и рикотты, посыпаем солью. Поливаем абрикос медом, бальзамическим кремом и посыпаем базиликом.