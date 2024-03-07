Три праздничные закуски, которые вы приготовите за 20 минут
Вам будет, чем удивить гостей.
Что делать, если гости почти на пороге, а вы только закончили с основным блюдом? Мы приготовили для вас несколько вариантов простых, но очень вкусных закусок, которые не оставят равнодушными ваших гостей в главный женский день.
Морские рулеты
Что нам понадобится:
- Печень трески — 1 банка.
- Лаваш — 2 листа.
- Свежие огурцы — 2 шт.
- Майонез — 200 г.
- Соль, перец — по вкусу.
Как готовим:
Выливаем жидкость из банки с треской. Листы лаваша смазываем майонезом и распределяем рыбу по слою майонеза. Натираем огурцы на терке, сок сливаем. Выкладываем огурцы поверх трески и посыпаем солью и перцем. Заворачиваем лаваш в рулет и нарезаем на порционные кусочки.
Лосось на траве
Что нам понадобится:
- Листья салата.
- Мягкий сыр — 300 г.
- Слабосоленый лосось — 150 г.
- Сухарики — 1 упаковка.
- Лимонный сок по вкусу.
Как готовим:
Моем салат и сушим листья на полотенце. Нарезаем рыбу на мелкие кубики. Выкладываем мягкий сыр и добавляем лимонный сок, рыбу и сухари. Перемешиваем смесь и распределяем по листьям салата.
Медовая рикотта
Что нам понадобится:
- Свежие абрикосы — 12 шт.
- Рикотта — 1 стакан.
- Жидкий мед — 2 ст.л.
- Базилик по вкусу.
- Морская соль по вкусу.
- Бальзамический крем по вкусу.
Как готовим:
Нарезаем абрикосы на половинки и выкладываем на поднос. Смешиваем рикотту и мед в отдельной тарелке. На половинки абрикоса выкладываем смесь из меда и рикотты, посыпаем солью. Поливаем абрикос медом, бальзамическим кремом и посыпаем базиликом.