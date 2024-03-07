В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать сладости на 8 Марта

Цветы, конфеты и шоколад одни из самых распространенных подарков на Международный женский день. Эксперты рассказали, на что обратить внимание, чтобы приобрести качественный товар.

В первую очередь специалисты рекомендуют проверить срок годности и целостность упаковки. Лучше отдать предпочтение товару, который был произведен как можно ближе к дате покупки.

Также эксперты предлагают обратить внимание на маркировку: проверить данные о производителе и состав продукта. В ингредиентах кондитерских изделий не должно содержаться пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Кроме того, при выборе подарка следует учесть противопоказания одаряемого: в сладости не должно быть аллергенов, которые могут вызвать реакцию.

Помимо конфет, тортов и шоколада в качестве презента можно использовать и более полезную альтернативу: фрукты, орехи, мармелад, наборы сухофруктов.