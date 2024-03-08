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Приготовит даже мужчина и ребенок: шоколадный десерт с малиной

Приготовить десерт для вечера с гостями не так сложно, как кажется. Нужно минимум ингредиентов и терпение, чтобы угощение стабилизировалось в морозилке. Получится даже у мужчины.

Простой и вкусный: рецепт шоколадного десерта с малиной
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • 100 г сырого кешью
  • 100-120 г очищенных фиников
  • 45 г какао масла
  • 30 г какао порошка
  • 150-170 г кокосового молока жирностью от 17%
  • 60 г замороженной малины
  • Щепотка соли
  • Экстракт ванили

Процесс приготовления:

  1. Кешью замочить на 4-6 часов, промыть, воду слить. Какао масло растопить на водяной бане.
  2. Финики очистить от кожуры и косточек.
  3. Сложить все ингредиенты комнатной температуры в чашу блендера и взбить до однородности.
  4. Перелить крем в силиконовые формы для пирожного, в середине распределить кусочки малины. Убрать в морозилку для стабилизации минимум на 4 часа.
  5. Замороженные пирожные достать из формы, украсить по желанию.
Еда