Простой и вкусный: рецепт шоколадного десерта с малиной

Приготовить десерт для вечера с гостями не так сложно, как кажется. Нужно минимум ингредиентов и терпение, чтобы угощение стабилизировалось в морозилке. Получится даже у мужчины.

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Ингредиенты:

100 г сырого кешью

100-120 г очищенных фиников

45 г какао масла

30 г какао порошка

150-170 г кокосового молока жирностью от 17%

60 г замороженной малины

Щепотка соли

Экстракт ванили

Процесс приготовления: