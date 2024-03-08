Простой и вкусный: рецепт шоколадного десерта с малиной

Приготовит даже мужчина и ребенок: шоколадный десерт с малиной
Приготовить десерт для вечера с гостями не так сложно, как кажется. Нужно минимум ингредиентов и терпение, чтобы угощение стабилизировалось в морозилке. Получится даже у мужчины.
Ингредиенты:
- 100 г сырого кешью
- 100-120 г очищенных фиников
- 45 г какао масла
- 30 г какао порошка
- 150-170 г кокосового молока жирностью от 17%
- 60 г замороженной малины
- Щепотка соли
- Экстракт ванили
Процесс приготовления:
- Кешью замочить на 4-6 часов, промыть, воду слить. Какао масло растопить на водяной бане.
- Финики очистить от кожуры и косточек.
- Сложить все ингредиенты комнатной температуры в чашу блендера и взбить до однородности.
- Перелить крем в силиконовые формы для пирожного, в середине распределить кусочки малины. Убрать в морозилку для стабилизации минимум на 4 часа.
- Замороженные пирожные достать из формы, украсить по желанию.