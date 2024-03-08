Назван продукт, избавляющий от морщин

Исследования показали, что регулярное употребление какао улучшает текстуру и эластичность кожи. Через три месяца вы заметите, что ваша кожа стала более плотной, увлажненной и менее морщинистой. Об этой новости сообщает британский интернет-портал Daily Mail, ссылаясь на исследования ученых.

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Чтобы получить максимальный эффект, используйте только натуральный какао-порошок без добавок или обработки. Кроме того, важно придерживаться сбалансированного питания с разнообразными продуктами.

Для достижения заметного омолаживающего эффекта необходим комплексный подход, включающий правильное питание, уход за кожей и защиту от вредных факторов окружающей среды.

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