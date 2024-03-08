Четыре группы продуктов, которые убивают красоту

Внешность зависит от совокупности факторов, в том числе и от питания. Неправильные пищевые привычки и вредная еда могут негативно отразиться на состоянии кожи, волос и ногтей. Какие продукты вредят красоте, «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, организм человека находится в постоянном обновлении. При этом некоторые клетки обновляются быстрее, а некоторые чуть медленнее, но пластический материал для новых клеток организм черпает из еды, поэтому человека и его внешность определяет еда, которую он ест.

— Если человек плохо выглядит, у него нездоровый цвет лица, плохое состояние волос, ногтей, зубов, постоянные высыпания на лице, сухость кожи — это вовсе не естественный процесс старения, а результат неправильного питания, — уверена Соломатина.

Она пояснила, что чем дольше человек питается неправильно, тем больше внутри организма возникает продуктов гликации — слипшихся белков, которые нарушают выработку коллагена.

— Коллаген поддерживает кожу в тонусе, питает ее гиалуроновой кислотой. Но если человек начинает злоупотреблять вредной едой, то коллаген теряет свою прямую функцию. Его волокна превращаются в слипшуюся структуру, и со временем это отражается на состоянии кожи, возникают преждевременные морщины и заломы, — сказала Соломатина.

Неправильное питание может нарушить и кровообращение. В этом случае, как считает врач, питательные вещества и кислород снова не поступают в организм в нужном количестве, нарушаются обменные процессы, из-за чего цвет лица становится серым.

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— Наблюдая такое состояние кожи, люди часто начинают применять различные косметические процедуры, которые обещают вернуть свежесть лица. Но сколько бы химических пилингов они не делали, результат будет обратным — появятся расширенные поры, пятна на коже, потому что печень перестанет справляться с нагрузкой и не сможет выводить вредные компоненты из организма, — предупредила диетолог.

Опасные продукты для внешности

По мнению собеседницы «ВМ», есть четыре группы продуктов, которые могут сказаться на внешности человека не самым лучшим образом. Среди них:

Жареные продукты: картофель фри, гамбургеры, чипсы.

— Благодаря жареному происходит слипание всех веществ внутри организма: белков, углеводов и жиров, что в последствии приводит к провалам в слоях кожи и морщинам. То же самое и с сосудами, под влиянием жиров они не смогут выполнять свою функцию и перегонять кровь, от этого начинают страдать не только сосуды и легкие, но нарушаются газообмен и функции печени, — объяснила Соломатина.

Кроме того, жареные продукты богаты трансжирами, которые неизбежно наполняют организм человека вредными веществами, заверила врач.

— Трансжир воспринимается организмом как клетка-уродец, когда он попадает в клеточную мембрану, она больше не может выполнять свои прямые функции, из-за чего клетка стареет раньше положенного срока, — предупредила специалист.

Сахар: конфеты, торты, сладкая выпечка.

Сладкий углевод, как считает Соломатина, может спровоцировать засахаривание организма.

— В этом случае также слипаются белки, повышается уровень сахара. Сладкая кровь повреждает эндотелии сосуда, образуются холестериновые бляшки, которые закупоривают сосуд и нарушают его питание, — пояснила диетолог.

Сахар и жир, подчеркнула эксперт, любят недружественные кишечные бактерии. В такой среде они хорошо размножаются, и когда их становится много, они начинают подавлять полезную среду и бактерии организма, которые защищают кожу от повреждений.

— Вредных бактерий становится больше, организм не успевает с ними справляться, они распространяются по организму, поселяются на зубах, возникает кариес, который может привести даже к выпадению зубов, если процесс разрушения не получится остановить вовремя, — сообщила Соломатина.

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Консерванты и красители: чипсы, сладкая газировка, соки.

Это, по словам диетолога, вообще чужеродные компоненты, которые не несут в себе питательной функции. Организм не знает, что с ними делать и зачем они ему нужны. Пытаясь их вывести, человек затрачивает свои внутренние резервы, которые должны быть направлены на восстановление. Если же полноценно отдохнуть не удается, процесс старения происходит ускорено.

Насыщенные жиры: красное мясо, сливочное масло, сыр.

— Насыщенные жиры, конечно, полезные продукты, но они нужны только в небольшом количестве. В большом же количестве они приводят к нарушению липидного обмена. Человек на фоне этого начинает поправляться, сбиваются все обменные процессы организма. Чтобы нормализовать вес, он снижает калорийность еды, а это влечет за собой недобор полезных веществ, которые считаются строительным материалом организма и это все отражается на внешности, — рассказала врач.

На фоне этого может сдвинуться и гормональный баланс, подчеркнула она.

— Будет вырабатываться больше сала, начинается подростковая угревая сыпь, которая связана с повышенным количества дигидротестостерона. Сальная кожа — питательная среда для бактерий, они обживаются там, а человек весь «цветет», идет на чистку, а она не помогает, потому что проблема кроется внутри, — пояснила Соломатина.

В этом случае, подчеркнула она, абсолютно бесполезно пользоваться кремами из массмаркета, потому что они вообще не содержат тех компонентов, которые смогут проникать в кожу и поддержать ее изнутри.