В Сочи испекли рекордный торт к Женскому дню

Сочинские кондитеры к Международному женскому дню испекли самый крупный в РФ торт весом 623 килограмма. Общая площадь десерта составила 10 квадратных метров (4 на 2,5 метра), рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города-курорта.

Торт декорировали натуральными ягодами: черника, малина, клубника, а в середине из настоящих цветов выложили цифру восемь, символизирующую дату празднования женского дня.

Как уточнил РИА Новости главный редактор реестра рекордов России, глава международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд» Влад Копылов, это самый большой торт в мире из категории ягодных.

Достижение зафиксировали эксперты Книги рекордов России.

На изготовление торта потребовалось 110 килограммов натуральных сливок, 53 килограмма муки, 82 килограмма сахара, 220 килограммов свежих фруктов и ягод, а также 1,5 тысячи куриных яиц. Все продукты произведены на территории Краснодарского края.

Торт-рекордсмен доставили на площадь Южного мола сочинского морского порта, где его смогли попробовать все желающие.