Вам понадобится только ложка: этот лайфхак поможет быстро очистить имбирь
Имбирь используют в приготовлении блюд, а также в качестве лечебного средства. Эксперты поделились лайфхаком, как быстро очистить корень.
А сделать это бывает очень сложно из-за его неправильной формы.
Для этого способа вам понадобится только ложка.
- Сначала тщательно промойте имбирь под проточной водой, а затем промокните его бумажным полотенцем.
- Теперь в одну руку возьмите корень, в другую — выемку чайной ложки.
- Осторожно поскребите краем ложки кожуру имбиря, пока она не оторвётся и не обнажится жёлтая внутренняя часть.
Таким образом вы сможете легко и быстро очистить нужное количество корня.
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