Вам понадобится только ложка: этот лайфхак поможет быстро очистить имбирь

Имбирь используют в приготовлении блюд, а также в качестве лечебного средства. Эксперты поделились лайфхаком, как быстро очистить корень.

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А сделать это бывает очень сложно из-за его неправильной формы.

Для этого способа вам понадобится только ложка.

Сначала тщательно промойте имбирь под проточной водой, а затем промокните его бумажным полотенцем. Теперь в одну руку возьмите корень, в другую — выемку чайной ложки. Осторожно поскребите краем ложки кожуру имбиря, пока она не оторвётся и не обнажится жёлтая внутренняя часть.

Таким образом вы сможете легко и быстро очистить нужное количество корня.