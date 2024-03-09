$90.75+0.4198.88+0.67
Почта

Вам понадобится только ложка: этот лайфхак поможет быстро очистить имбирь

Имбирь используют в приготовлении блюд, а также в качестве лечебного средства. Эксперты поделились лайфхаком, как быстро очистить корень.

Вам понадобится только ложка: этот лайфхак поможет быстро очистить имбирь
© Чемпионат.com

А сделать это бывает очень сложно из-за его неправильной формы.

Для этого способа вам понадобится только ложка.

  1. Сначала тщательно промойте имбирь под проточной водой, а затем промокните его бумажным полотенцем.
  2. Теперь в одну руку возьмите корень, в другую — выемку чайной ложки.
  3. Осторожно поскребите краем ложки кожуру имбиря, пока она не оторвётся и не обнажится жёлтая внутренняя часть.

Таким образом вы сможете легко и быстро очистить нужное количество корня.

Еда
Главное на «Женском»
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости