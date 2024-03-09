Специалист объяснил, как выбрать качественный шоколад

Эксперт Роспотребнадзора Екатерина Головкова отметила, что существует несколько разновидностей шоколада - молочный, белый, темный и горький.

Виды отличаются друг от друга содержанием какао. К примеру, в белом чистого порошка нет совсем, его производят на основе какао-масла, молока и сахара. В молочном содержится не менее 25 % какао-продукта, в темном - не менее 40 %, а больше всего в горьком - от 55 %.

При выборе шоколада сразу нужно проверить содержание какао. Если его много, а сахара и других ингредиентов мало, то это хороший товар. Обычно состав начинается с ингредиентов, которых больше всего в продукте. У горького на первом месте должны быть какао тертое и какао-масло.

Растительные жиры и соевые ингредиенты указывают, что это не шоколад, а кондитерская плитка. А истекший срок годности сильно влияет на вкус.

Белый налет на плитке может появиться при нарушении технологии приготовления, перевозки или хранения шоколада. Еще может быть сахарное поседение, если шоколад хранился при низкой температуре, а потом его переложили в теплое место.

Дома можно проверить качество. Нужно развернуть покупку и оценить внешний вид. Плитка деформированная или с налетом хранилась неправильно. Если поверхность блестящая, некрошливый излом, хруст при укусе - это один признаки свежего, качественного шоколада.

А недавно эксперт рассказал, почему шоколад полезен при диете.