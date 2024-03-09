Перечислены 20 смертельно опасных блюд в мировой кухне

Отправляясь в отпуск, многие туристы стремятся ощутить колорит новых стран при помощи местной еды. Чтобы гастрономический опыт не стал билетом в больницу, американский телеканал CNN составил рейтинг из 20 видов опасных и пикантных блюд мировой кухни.

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В стоп-лист дегустации занесены такие закуски и основные блюда, как тайский салат «сом там», американские крылья «баффало», индонезийская говядина в соусе «ренданг», курица пири-пири» из Мозамбика и Анголы, мексиканские креветки «агуачилес» и индийская свинина с картошкой «виндалу».

Причиной опасности подобной еды является высокое содержание в ней острого перца чили. Его избыток может приводить к появлению аллергии и даже нарушению работы органов дыхания — вплоть до их полного отказа, передает телеканал.

Зимой пресс-служба Ассоциации туроператоров России поделилась рейтингом из 15 самых дорогих в мире блюд и напитков, а также рассказала, где их можно попробовать.

Две популярные российские закуски — холодец и якутский салат «Индигирка» — вошли в список ста самых отвратительных блюд мира. Антирейтинг составили авторы гастрономического путеводителя по традиционным блюдам TasteAtlas.