Диетолог рассказал о пользе сбалансированного питания

Для того чтобы сбросить вес и всегда держать тело в тонусе, необходимо не только придерживаться диеты на протяжении какого-то времени, но и в целом сбалансировать свой рацион. Об этом рассказал врач-диетолог Дмитрий Семирядов.

© Вечерняя Москва

По словам медика, ограничения в питании следует соблюдать на протяжении всей жизни. Однако, прежде чем изменить рацион, стоит досконально изучить причины набора веса. К ним могут относиться проблемы с гормонами и витаминами, а также психологический фактор.

— Люди, которые успешно удерживают вес, как правило, сумели найти баланс — в питании и в образе жизни. И для большинства людей единственный вариант наладить отношения с едой надежно и надолго — это сбалансированный рацион, — пояснил Дмитрий Семирядов в интервью RG.ru.

Международная группа ученых провела исследование, которое было призвано выяснить, как на молекулярном уровне на организм человека влияет семидневное голодание. В эксперименте было задействовано 12 добровольцев без каких-либо отклонений состояния здоровья. Ученые пришли к выводу, что польза от этой кардинальной диеты заметна уже на третьи сутки.

Понятие «линейки здоровых продуктов» стало особенно популярно в блогах, посвященных правильному питанию, однако диетологи убеждены, что человеку не следует ограничивать свой рацион четкими рамками. Об этом рассказала врач эндокринолог-диетолог Юргита Вараева.