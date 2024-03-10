Полезные начинки для блинов

Врач-гастроэнтеролог компании «СберЗдоровье» Ольга Евлашева объяснила в беседе с RT, какие ингредиенты можно использовать, помимо классических, чтобы блины были не только сытными и вкусными, но и полезными для организма.

«Выбор основы для приготовления блинов зависит от личных предпочтений по текстуре, вкусу и питательной ценности — это может быть молоко, кефир или вода. Наиболее сытный вариант — основа на молоке или кефире, так как эти продукты богаты белком и кальцием. Блины на такой основе, как правило, получаются ароматными и пышными. Если хочется менее калорийные и более тонкие по текстуре блины, то для основы предпочтительнее выбирать воду. Чтобы получилось более «здоровое» тесто, сахар лучше заменить на пюре из банана или сладкого яблока», — посоветовала эксперт.

По её словам, блины будут более полезными, если вместо рафинированной муки, классической белой, или готовых смесей использовать цельнозерновую муку.

«Стоит отметить, что цельнозерновая мука имеет специфический вкус, поэтому её можно смешивать с рафинированной мукой в соотношении ⅓, постепенно увеличивая долю «полезной» муки. Жарить блины лучше всего на небольшом количестве растительного масла, так как в сливочном содержится много насыщенных жиров, которые вредны в больших количествах. Если хочется менее калорийный вариант, то блины можно пожарить на антипригарной сковороде без использования масла», — добавила Евлашева.

Для «здоровых» начинок сладких блинов подойдут фрукты и ягоды, так как они богаты клетчаткой, а также ореховая паста без добавления сахара — в ней содержатся ненасыщенные жиры, включая полезные жирные кислоты омега-3, порекомендовала гастроэнтеролог.

«Стоит отметить, что регулярное употребление орехов помогает контролировать артериальное давление, снижать уровень «плохого» холестерина и уменьшать риск сердечно-сосудистых патологий. Если хочется сделать блины более сытными, для начинки можно выбрать творог в сочетании с фруктами или сухофруктами, например изюмом», — рассказала собеседница RT.

По её мнению, вместо варенья и мёда к блинам можно подавать греческий йогурт, например, с добавлением ягод, фруктов или орехов.

«Для сытных несладких начинок можно использовать, например, мясо курицы, индейки, рыбу, овощи, грибы или сыр», — подчеркнула эксперт.

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