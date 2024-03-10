Каким должно быть качественное какао

В Роспотребнадзоре перечислили несколько подсказок.

Качественный какао-порошок должен быть коричневого или шоколадно-бронзового цвета, мелкого помола и с оптимальной жирностью в границах 14-17 %. Если растереть какао на пальцах, на них останется легкая маслянистость без крупинок.

Еще какао считается хорошим антидепрессантом, однако долгое время напиток был запрещен в европейских странах.

Кроме того, какао часто используют в производстве косметики. Известно, что из него делают самую дорогую шоколадную конфету в мире стоимостью 250 долларов за штуку - Madeleine.