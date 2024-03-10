Как проверяют пищевую продукцию на московских ярмарках

Московские ярмарки пользуются популярностью среди горожан. Более чем на 130 площадках представлены продукты из 44 регионов России и трех стран СНГ. Каждый производитель гарантирует качество и свежесть товаров, а специалисты Государственной ветеринарной службы города Москвы проверяют их непосредственно перед отправкой на прилавок.

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Специалисты работают в 18 передвижных, а также в стационарных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы. Они оснащены приборами и оборудованием, позволяющими проводить необходимые исследования.

Проверка продуктов растительного происхождения включает в себя органолептический и радиометрический контроль. Кроме того, проводится анализ на количественное содержание нитратов.

Продукция животного происхождения проходит осмотр и ветсанэкспертизу, проверку наличия маркировок и соблюдения температурных режимов транспортировки и реализации товара. По итогам выдается заключение о том, что продукция безопасна и пригодна для употребления. Соответствующие документы предоставляются по требованию покупателя.