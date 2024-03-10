«Манка, сэр!»: санитарные врачи рассказали о пользе и вреде манной каши. Манная крупа – это продукт, который привлекает внимание многих. Некоторые считают ее чудодейственным средством для здоровья, другие видят в ней лишь обычный продукт питания.

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На Руси крупа появилась в 12–13 веках, но стоила тогда слишком дорого и считалась деликатесом, который могли позволить себе княжеские семьи. В 19 веке в Российской империи манная каша упоминается чаще. Но отношение к ней тоже не изменилось. Её считали дорогой в производстве и нерентабельной, поэтому массово её не производили, а предпочитали более простую в приготовлении пищу. Изменения пришли в советские времена, когда крупа стала дешёвой, общедоступной и популярной. Всё это благодаря переработке отходов после пшеницы.

Сегодня манка доступна каждому и используется в различных блюдах. Как рассказывает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на Роспотребнадзор, чтобы приготовить манку, используют различные сорта пшеницы, которые после тщательного помола превращаются в знакомую нам крупу. Врачи рекомендуют употреблять манку людям, страдающим от проблем с пищеварением и анемией.

Польза крупы заключается в разнообразии витаминов и минералов, которые способствуют улучшению пищеварения и борьбе с анемией. Манная крупа особенно рекомендуется людям с проблемами пищеварения и недостатком железа. Однако, следует помнить, что избыточное потребление крупы может привести к нарушениям питательного процесса из-за содержания фитина.

Чтобы избежать комков при приготовлении манной каши, советуем применить специальный лайфхак.

В кастрюлю налейте 150 мл воды, добавьте 350 мл молока и засыпьте 3 ст. л. манной крупы. Подождите, пока крупа набухнет, затем тщательно перемешайте и поставьте на небольшой огонь. Когда каша закипит, начните мешать и не прекращайте этого до полного готовности.

Другие полезные советы экспертов и специалистов можно почитать в рублике ИА «Уральский меридиан» «Что делать…». Новости здравоохранения агентство публикует в разделе «Медицина».