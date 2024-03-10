Как выбрать качественную красную икру

11 марта начинается масленичная неделя. Традиционно главное блюдо в это время - блины, а самое любимое и дорогое лакомство - блины с красной икрой. Как не ошибиться с выбором икры, не нарваться на некачественный продукт, заплатив за него немалые деньги, "Российской газете" рассказали эксперты.

© Российская Газета

"С этого года и у покупателей, и у надзорных органов появится новый инструмент, который поможет выявлять подделки красной и черной икры, оградит покупателей от обмана. Речь о государственной системе маркировки "Честный знак", которая обеспечивает прослеживаемость товара от производства до кассы в магазине", - объяснили "РГ" представители "Честного знака".

Но коды маркировки появятся на банках с икрой с 1 мая 2024 года. Поэтому, пока новые меры контроля еще не введены, покупателям стоит повнимательнее относиться к выбору икры.

"Чтобы не ошибиться, нужно обращать внимание не только на внешний вид продукта, но и на стоимость и место покупки. Покупать красную икру стоит только у проверенных поставщиков, в специализированных магазинах или напрямую у производителей. Проверенные точки продаж и поставщики дорожат своей репутацией и ответственно подходят к соблюдению условий хранения и транспортировки - от этих факторов сильно зависит качество продукта", - советует президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Проверки Россельхознадзора, проведенные в октябре прошлого года, показали, что примерно одна банка икры из продающихся 10 - сомнительного качества. В икре одного производителя были даже обнаружены живые личинки рода Аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод.

По данным Роспотребнадзора, за 9 месяцев 2023 года было исследовано более 700 проб икры, 10% из которых не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, 10% - по физико-химическим показателям.

"Низкокачественная или испорченная икра может привести к серьезным последствиям. Хуже всего пищевое отравление переносят дети и люди пожилого возраста - из-за обезвоживания. Причем дети не всегда могут сообщить о своем состоянии или четко указать на локализацию боли, а состояние при отравлении пожилого человека может усугубиться из-за имеющихся заболеваний", - предостерегает врач диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова.

На что обратить внимание при покупке?

1. Каждый покупатель вправе запросить ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие происхождение, безопасность и качество продукта - продавец не может вам отказать.

2. После начала обязательной маркировки икры эти сертификаты будут доступны в мобильном приложении системы маркировки "Честный знак" - для проверки потребителю достаточно будет отсканировать код с банки.

3. Важный момент, на который стоит обратить внимание, - цена. "Икра по цене значительно ниже средней на рынке (более чем на 20%), редко соответствует заявленному качеству, а в большинстве случаев является контрафактом или подделкой", - предостерегает Зверев.

4. Также нужно обращать внимание на информацию на упаковке/

На банке в обязательном порядке должна быть следующая информация:

производитель с адресом,

ГОСТ или ТУ,

вид рыбы, состав,

даты изготовления и фасовки,

срок годности.

"Качество икры выше, когда на упаковке есть пометка "без использования дополнительных консервантов". Обращайте также внимание на то, из какого сырья изготовлена икра - замороженного или охлажденного. На качестве это не сказывается, но охлажденная икра считается более премиальной", - советует эксперт.

И, конечно, внешний вид банки не должен вызывать никаких сомнений: крышка не должна проминаться или быть вздутой. Хорошо, если икра расфасована в пластик или стекло: можно изучить икринки визуально. Они должны быть однородными, цельными, без пленок и трещинок. Кроме того, в банке не должно быть жидкости - это признак некачественной разморозки.