Десерт из шести ингредиентов поможет бросить курить
Существует множество методов, которые помогают бросить курить. Эксперты рассказали о вкусном десерте, который тоже способствует отказу от пагубной привычки.
Эта сладость богата магнием, тирозином, витамином С и омега-3 жирными кислотами, которые помогают уменьшить тягу к курению и улучшить настроение.
Список ингредиентов на две порции:
- 300 мл миндального или овсяного молока;
- 50 г обезжиренного творога;
- 4 столовые ложки семян чиа;
- 75 г черники;
- 1–2 столовые ложки кленового сиропа или мёда;
- 1 чайная ложка ванильного экстракта.
Смешайте все ингредиенты, кроме семян чиа и черники, до однородной массы. При необходимости подсластите по вкусу. Переложите смесь в контейнер, добавьте семена чиа, перемешайте, а затем уберите ёмкость в холодильник на ночь.
Получится вкусный пудинг. Перед подачей его нужно ещё раз перемещать и посыпать сверху черникой. Такой десерт лучше всего есть утром на завтрак.
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