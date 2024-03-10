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Десерт из шести ингредиентов поможет бросить курить

Существует множество методов, которые помогают бросить курить. Эксперты рассказали о вкусном десерте, который тоже способствует отказу от пагубной привычки.

Десерт из шести ингредиентов поможет бросить курить
© Чемпионат.com

Эта сладость богата магнием, тирозином, витамином С и омега-3 жирными кислотами, которые помогают уменьшить тягу к курению и улучшить настроение.

Список ингредиентов на две порции:

  • 300 мл миндального или овсяного молока;
  • 50 г обезжиренного творога;
  • 4 столовые ложки семян чиа;
  • 75 г черники;
  • 1–2 столовые ложки кленового сиропа или мёда;
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта.

Смешайте все ингредиенты, кроме семян чиа и черники, до однородной массы. При необходимости подсластите по вкусу. Переложите смесь в контейнер, добавьте семена чиа, перемешайте, а затем уберите ёмкость в холодильник на ночь.

Получится вкусный пудинг. Перед подачей его нужно ещё раз перемещать и посыпать сверху черникой. Такой десерт лучше всего есть утром на завтрак.

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