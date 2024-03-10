Три оригинальных рецепта блинов для вкусной и сытной Масленицы

Завтра начинается масленичная неделя, мы будем с удовольствием есть блины. Воспользуйтесь предложенными рецептами, чтобы разнообразить привычные вам варианты.

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Чесночные блины

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 2,5 стакана

Разрыхлитель — 5 г

Яйца — 4 шт

Молоко — 3 стакана

Растительное масло — 6 ст.л.

Сахар — 30 г

Соль — щепотка

Сыр твердый — 200 г

Сливочное масло для смазки блинов

Укроп — 1 средний пучок

Чеснок — 4-5 зубчиков

Процесс приготовления:

Белки отделяем от желтков. Белки взбиваем в крепкую пену как для безе.

Желтки взбиваем с сахаром и солью. Добавляем молоко. Затем тертый сыр, перемешиваем и аккуратно вводим белки вымешивая деревянной лопаточкой.

Постепенно вводим просеянную муку с разрыхлителем. Вымешиваем тесто что бы не было комочков. Добавляем растительное масло. Затем мелко порезанный укроп. Последним добавляем измельченный чеснок. Тесто готово.

Жарим на среднем огне блинчики, смазываем каждый кусочком сливочного масла.

Узорчатые блины

Ингредиенты:

Мука пшеничная — 300 г

Мука миндальная — 70 г (если нет такой, возьмите 370 г обычной)

Крахмал кукурузный — 70 г

Яйца — 4 шт

Сахар — 100 г

Молоко — 450 мл

Ванильный сахар — 2 ч.л.

Масло растительное — 6 ст.л.

Сахарная пудра и ягоды для украшения

Процесс приготовления:

Просеиваем муку, добавляем к ней миндальную муку, крахмал, соль. Взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром. Добавляем постепенно мучную смесь, затем молоко. Все взбиваем миксером что бы не было комочков. В конце добавляем масло и хорошенько еще раз пробиваем миксером.

Готовое тесто переливаем в бутылку или кулинарный мешок, что вам удобнее. Выдавливаем тесто на разогретую сухую, чтобы получились узоры. Готовые блинчики можно сложить треугольниками, можно трубочками. Посыпать сахарной пудрой и свежими ягодами.

Блинчики креп-сюзетт

Ингредиенты:

Для теста:

Молоко — 250 мл

Яйца — 3 шт

Мука — 125 г

Масло сливочное — 50 г

Соль — щепотка

Для соуса:

Свежевыжатый апельсиновый сок — 200 мл

Сахар — 100 г

Сливочное масло — 100 г

Апельсиновая цедра — 1 ст. л.

Процесс приготовления:

Отделяем белки от желтков. Желтки взбить со сливочным растопленным маслом и солью, добавить молоко, взбить еще раз и постепенно добавить муку. Яичный белки взбить до устойчивой пены вместе с щепоткой соли и аккуратно вмешать в блинное тесто. Тесто поставить отдохнуть на 40 минут в холодильник. Затем выпекаем крепы на сковороде, смазанной кусочком масла. Сложить блинчики стопкой и накрыть чистой салфеткой.

Готовим соус. В сковороду насыпаем 100 граммов сахара. Ставим на средний огонь и ждем, пока сахар не начнет плавиться. Добавляем сливочное масло, оно быстро растопится и получится неоднородная масса, которая по цвету напоминает сливочную карамель. Добавляем заранее выжатый апельсиновый сок и цедру. Увариваем содержимое, постоянно мешая, на среднем около 4-5 минут. По консистенции у нас получается что-то типа сиропа.

Свернуть блинчики треугольниками и уложить на сковороду с апельсиновым соусом. Прогреть с одной стороны и перевернуть. Блинчики должны как следует пропитаться соусом. Выкладываем крепы на тарелку и украшаем мятой и долькой апельсина.