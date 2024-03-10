Шоколадные блинчики с шоколадным муссом: отличный рецепт для Масленицы

Шоколадные блинчики — особое удовольствие для тех, кто любит и блины, и шоколад. А если их дополнить шоколадной начинкой, вы вряд ли остановитесь. Так что готовьте сразу побольше.

Ингредиенты:

Для блинов (на 12-15 шт):

Молоко — 350 мл

Яйцо куриное — 1 шт

Масло сливочное, размягченное — 45 г

Сахар — 50 г

Мука — 150 г

Какао-порошок — 20 г

Разрыхлитель теста — 1 ч.л.

Ваниль

Для начинки:

Сливки 33-35% — 100 г

Творог — 150 г

Сахар — 50 г

Молоко — 50 г

Какао — 15 г

Процесс приготовления:

В миске смешать яйцо, мягкое сливочное масло и сахар с помощью венчика для объединения.

Далее влить молоко и размешать. Затем в смесь просеять муку, разрыхлитель и какао, перемешать венчиком.

Нагреть сковороду на среднем огне и слегка смазать маслом.

Жарить на средней мощности, на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон.

Для начинки в емкости для взбивания смешать какао и сахар, влить молоко и перемешать.

Влить сливки и взбивать миксером, постепенно выкладывая творог.

Взбивать до однородной, пышной консистенции.

Смазать блинчики кремом, завернуть края к середине, свернуть блинчик трубочкой.