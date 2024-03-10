Шоколадные блинчики с шоколадным муссом: отличный рецепт для Масленицы

Шоколадные блинчики с шоколадным творожным муссом: отличный рецепт для Масленицы
Шоколадные блинчики — особое удовольствие для тех, кто любит и блины, и шоколад. А если их дополнить шоколадной начинкой, вы вряд ли остановитесь. Так что готовьте сразу побольше.
Ингредиенты:
Для блинов (на 12-15 шт):
Молоко — 350 мл
Яйцо куриное — 1 шт
Масло сливочное, размягченное — 45 г
Сахар — 50 г
Мука — 150 г
Какао-порошок — 20 г
Разрыхлитель теста — 1 ч.л.
Ваниль
Для начинки:
Сливки 33-35% — 100 г
Творог — 150 г
Сахар — 50 г
Молоко — 50 г
Какао — 15 г
Процесс приготовления:
В миске смешать яйцо, мягкое сливочное масло и сахар с помощью венчика для объединения.
Далее влить молоко и размешать. Затем в смесь просеять муку, разрыхлитель и какао, перемешать венчиком.
Нагреть сковороду на среднем огне и слегка смазать маслом.
Жарить на средней мощности, на хорошо разогретой сковороде с обеих сторон.
Для начинки в емкости для взбивания смешать какао и сахар, влить молоко и перемешать.
Влить сливки и взбивать миксером, постепенно выкладывая творог.
Взбивать до однородной, пышной консистенции.
Смазать блинчики кремом, завернуть края к середине, свернуть блинчик трубочкой.