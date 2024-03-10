Небанальные причины, почему вы переедаете — вы не подозревали

Мы и сами часто не замечаем, как превышаем допустимую норму по калориям в сутки. Диетолог Виктория Сергеева поделилась с WomanНit причинами, которые провоцируют повышенный интерес к еде.

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Вы обычно едите невкусно

Для многих людей постоянное приготовление еды превращается в неприятную рутину, поэтому в современном темпе жизни мы стремимся приготовить максимально простую, но при этом не совсем вкусную еду.

«Торт или пицца в таком случае становятся чуть ли не постоянным источником эндорфинов, когда организм жаждет награды за недели на невкусных салатах и пресном мясе», — поясняет диетолог.

Чтобы подобные срывы не испортили вашу психику и фигуру, постарайтесь дополнить обычные блюда новыми ингредиентами или же приправами, чтобы рука сама тянулась ко вкусному и в то же время полезному салату.

Желание переключиться

Порой напряжение не получается сбросить более здоровыми способами и на помощь приходит дополнительная порция второго или тот же фастфуд.

«Когда мозг находится в тревоге, он ищет любые способы занять себя другой деятельностью. Если физическая активность по каким-то причинам исключена, вас потянет к холодильнику», — комментирует Виктория.

Опасность в том, что вы не контролируете качество и количество еды в таком состоянии.

Вы не едите в одиночку

Когда вас постоянно приглашают на вечерние ужины, подруги почти каждый день забегают после работы, принося что-то вкусненькое, здесь рано или поздно начинаются пищевые расстройства, которые вы можете даже не замечать поначалу.