Врач развеяла популярный миф о разогретых макаронах

Вопреки распространенному убеждению, крахмал в разогретых макаронах не навредит здоровью, рассказала диетолог, нутрициолог медицинского центра «Медскан» Антонина Леонтьева. Этот популярный миф врач развеяла для «Ленты.ру».

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Свежеприготовленные изделия, по словам Леонтьевой, лучше тех, что стояли в холодильнике. После трех суток хранения употребление их в пищу грозит отравлением, поскольку тесто является хорошей питательной средой для патогенных микроорганизмов. «Конечно, любая пища хороша тогда, когда она свежая. В чем же минус разогретой еды? Если те же макароны находятся в холодильнике больше трех суток, их обсеменяют бактерии и, соответственно, есть риск, что патогенные бактерии начнут развиваться, и мы можем просто-напросто отравиться этими макаронами, если они долго лежат в холодильнике», — рассказала она.

Также отварные макароны могут быть обсеменены спорами грибов, продолжила врач. Отравиться спорами грибов нельзя, подчеркнула Леонтьева, они условно патогенны.

Именно это является основанием для того, чтобы есть свежую пищу, а не разогревать. В Юго-Восточной Азии вообще не принято разогревать какую-либо пищу как раз по причине того, что во влажном климате обсеменение бактериями, спорами грибов происходит быстрее. Соответственно, разогретая пища в этом случае неполезна.

При этом утверждение, что после разогревания макарон крахмал начинает выделять вредные вещества, диетолог нашла сомнительным. «Если мы макароны сварили и съели, мы получили просто крахмал. Он впоследствии в желудке подвергается расщеплению, благодаря чему образуется глюкоза, которую мы используем для энергии. Если же мы достали из холодильника охлажденные макароны и съели их, в этом случае крахмал приобретает некую резистентность, то есть наши ферменты не способны до конца его расщепить и превратить в глюкозу», — пояснила она, добавив, что с макаронами этот механизм менее выражен, чем, например, с холодным картофелем, где образуется больше именно резистентного крахмала.

Кроме того, важно также помнить, что макаронные изделия довольно калорийны — 200 граммов отварных макарон содержат 314 калорий, поэтому их не рекомендуется есть на ужин. Организму просто не хватит времени потратить полученную энергию. Если же добавить к пасте жирного соуса или сыра, калорийность блюда увеличится в несколько раз, поэтому макароны лучше употреблять с овощами и зеленью или овощными соусами.

Вред и польза макарон, продолжила Леонтьева, зависят как от сырья, так и от способов приготовления и индивидуальных особенностей организма. Более полезными, по ее словам, будут недоваренные макароны (альденте) — слегка жесткие. Они сохраняют больше питательных веществ, в том числе витамины В и Е, калий, кальций, магний, фосфор, цинк и медь.