Россиянам раскрыли пользу калорийных масленичных блинов

Блины на Масленицу помогут сохранить зрение и защитить нервы, заявила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач Елена Малышева. Она отметила, что блины пекутся в основном из пшеничной муки, в 100 граммах которой содержится половина суточной нормы селена.

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По словам врача-офтальмолога Михаила Коновалова, этот микроэлемент важен для всех процессов, протекающих в глазу. Важно при этом то, что он защищает сетчатку от синего спектра, приводящего к ее окислению.

Селен нужен для всех процессов, протекающих в глазу. Но самое главное, что он делает, — защищает сетчатку от окисления, — сказал врач.

Также в составе блинов присутствуют яйца, напомнил врач-иммунолог Андрей Продеус. В этом продукте имеется холин, который необходим для формирования «изоляции» нервов и, соответственно, нормальной проводящей системы нервной ткани.

В то же время врачи напомнили о калорийности блинов и посоветовали ими не злоупотреблять. Лишний вес, отметили они, снижает иммунитет человека.