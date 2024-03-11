Замедляющие старение продукты перечислила врач-эндокринолог

Сохранить здоровье и красоту в зрелом возрасте помогут правильное питание и физическая активность. Так, очень полезна в борьбе со старением жирная дикая холодноводная рыба, заявила врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

© pxhere

Именно такая рыба, по словам специалиста, богата полиненасыщенными омега-3 жирными кислотами, которые необходимы для профилактики остеопороза и поддержания эластичности кожи. При этом наибольшее количество полезных кислот содержится в селедке и скумбрии, а не в дорогой красной рыбе.Важны в рационе пожилых фрукты, овощи и травы. При этом для защиты организма от старения важно разнообразие цветовой гаммы продуктов. По словам Михалевой, ежедневно взрослые люди должны употреблять не менее 500 граммов фруктов и овощей.

Врач также посоветовала не забывать про цельнозерновые злаки и бобовые, которые являются источником витаминов группы В, белка и клетчатки, которая защищает от новообразований кишечника. Для профилактики остеопороза важны богатые кальцием молочные продукты, правда, специалист рекомендовала выбирать те, что с невысоким содержанием жира и сахара. Для сохранения здоровья и поддержания тонуса в возрасте очень полезен белок, который находится в постном мясе, мясе птицы или крольчатине.