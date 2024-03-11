Нутрициолог озвучила эффективный метод питания при нагрузках в спортзале

Если человек ходит в зал на тренировки, но не ради спорта высоких достижений и без суперинтенсивных нагрузок, то наиболее эффективным методом питания для него станет метод «тарелки», рассказала в беседе с «МК в Чите» нутрициолог Анастасия Петручишина. Она подчеркнула, что правильное питание в сочетании с достаточной физической активностью добавит организму силы и выносливости.

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Четверть тарелки должны занимать углеводы — крупы, макароны, картофель, четверть — белковая пища (нежирное мясо, рыба, яйца), на оставшуюся половину — клетчатку (салаты, овощи, зелень). Жиров нужно немного. Такой способ питания подойдет тем, кто не стремиться ни набрать вес, ни скинуть его, — пояснила специалист.

Она добавила, что в процессе тренировок возникает дефицит калорий за счет повышения активности или сокращения рациона. В результате организм начинает искать альтернативные источники энергии и использовать запасы жира. В результате сложной химической реакции лишний жир фактически выходит с дыханием и через пот. При этом если целью человека является только похудение, без наращивания мышечной массы, то ее можно достигнуть и без физических нагрузок, а лишь за счет корректировки ежедневного меню, подытожила нутрициолог.

Ранее специалист центра китайской медицины Сергей Максимов рассказал, что восстановиться после физических нагрузок в спортзале поможет фруктовый салат с орехами. По словам эксперта, это сочетание восполнит дефицит необходимых питательных веществ в организме.