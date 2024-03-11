Диетолог объяснила, как испечь полезные блины

В масленичную неделю по традиции принято печь блины. Как сделать блюдо не только вкусным, но и полезным, рассказала диетолог Софья Елиашевич.

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«Увеличить полезность блюда можно и за счет добавления в тесто мелкоизмельченных овощей, зелени, а также ягод или фруктов. Благодаря таким добавкам блюдо не только будет сытнее, но и обогатится полезными микроэлементами», – отметила Елиашевич.

По ее словам, печь блины лучше из цельнозерновой муки. Кроме того, стоит меньше использовать растительное масло при выпечке, пишет АиФ.