Как сделать блины полезнее

Блины являются главным угощением во время Масленичной недели, однако назвать их полезными нельзя, считает диетолог, эндокринолог Ольга Цимбалова. Способ сделать любимое блюдо более полезным и менее калорийным она подсказала в беседе с aif.ru.

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Чтобы блины не навредили фигуре, Цимбалова посоветовала замешивать тесто для них на овсяной муке и жарить не на растительном масле, а на смальце — жире, вытопленном из сала. Также диетолог рекомендовала подавать блины со сметаной и сливочным маслом. При этом от таких топпингов, как сгущенное молоко и повидло, лучше отказаться, считает диетолог, так как они лишь сделают блюдо более калорийным.

Врач добавила, что россиянам с диагностированным ожирением не стоит каждый день употреблять блины. В остальных случаях можно есть их ежедневно, но в умеренных количествах. Сжечь лишние калории при этом поможет прогулка на свежем воздухе, заключила Цимбалова.

Ранее диетолог, гастроэнтеролог и терапевт Александра Разаренова рассказала, сколько в день допустимо съедать блинов. По ее мнению, чтобы не навредить фигуре и здоровью, нужно ограничиться двумя-тремя блинами.