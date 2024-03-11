Разнообразим привычный рецепт: готовим сочники с бананом

Вкус сочников знаком всем с детства. Но, что если в привычный рецепт добавить еще один ингредиент? К примеру, банан.

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Ингредиенты:

Мука — 400 г. + для посыпки

Сахар — 85 г.

Сливочное масло — 200 г.

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Банан — 1 шт.

Творог — 200 г.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Кукурузный крахмал — 15 г.

Сахарная пудра — по вкусу

Процесс приготовления:

Взбейте миксером мягкое сливочное масло и 60 г сахара в пышную массу. Добавьте яйцо. Вмешайте разрыхлитель и постепенно всыпьте муку.

Заверните тесто в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.

Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите бумагой для выпечки.

Пюрируйте банан. Смешайте его с творогом, 25 г сахара, лимонным соком и крахмалом.

Раскатайте тесто в пласт на присыпанном мукой столе. Пиалой или формой вырежьте круги.

Выложите на половину каждого круга примерно 1½ столовой ложки начинки. Накройте второй половиной.

Перенесите заготовки на противень. Выпекайте около 25 минут до румяности.