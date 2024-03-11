Разнообразим привычный рецепт: готовим сочники с бананом
Вкус сочников знаком всем с детства. Но, что если в привычный рецепт добавить еще один ингредиент? К примеру, банан.
Ингредиенты:
- Мука — 400 г. + для посыпки
- Сахар — 85 г.
- Сливочное масло — 200 г.
- Разрыхлитель — 2 ч. л.
- Яйцо — 1 шт.
- Банан — 1 шт.
- Творог — 200 г.
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Кукурузный крахмал — 15 г.
- Сахарная пудра — по вкусу
Процесс приготовления:
Взбейте миксером мягкое сливочное масло и 60 г сахара в пышную массу. Добавьте яйцо. Вмешайте разрыхлитель и постепенно всыпьте муку.
Заверните тесто в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.
Разогрейте духовку до 180 °C. Противень застелите бумагой для выпечки.
Пюрируйте банан. Смешайте его с творогом, 25 г сахара, лимонным соком и крахмалом.
Раскатайте тесто в пласт на присыпанном мукой столе. Пиалой или формой вырежьте круги.
Выложите на половину каждого круга примерно 1½ столовой ложки начинки. Накройте второй половиной.
Перенесите заготовки на противень. Выпекайте около 25 минут до румяности.