Девять полезных продуктов, которые хуже фастфуда

Люди считают, что для поддержания своего тела в тонусе следует отказаться от вредной пищи, к которой относится и фастфуд. Однако существуют ложно-полезные продукты, которые могут навредить организму не хуже гамбургера. Об этом рассказала терапевт и диетолог Полина Васильева.

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К числу вредных в большом количестве продуктов специалист отнесла рыбу и морепродукты, красное мясо, фарш, сладкую газировку, печеную картошку, хлеб из тостера и крекеры. Вред частого поедания мяса медик обуславливает содержанием в нем антибиотиков и канцерогенов.

— Крахмалсодержащие продукты имеют высокий гликемический индекс, что приводит к резкому повышению уровня глюкозы и инсулина в крови, — прокомментировала ситуацию с картошкой Полина Васильева.

Проблема сладких напитков и газировки заключается в том, что в ее составе находится большое количество сахара, передает Doctorpiter.ru.

Основные продукты, способствующие быстрому набору веса, — сладости, жирная и жареная пища. Их можно заменить на полезные продукты. Об этом сообщила врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Ученые выяснили, какие продукты питания имеют негативное влияние на здоровье человека. Об этом сообщает журнал The BMJ.