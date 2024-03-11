С какими начинками любят есть блины россияне

Специалисты изучили поисковые запросы, связанные с Масленицей, и узнали, как пекут блины в России и с чем их предпочитают употреблять. Самыми популярными начинками для россиян являются мясо, творог и сыр.

Далее популярными считаются начинки с красной икрой, ветчиной, грибами, красной рыбой, печенью, курицей и яблоками. Любимыми рецептами блинов остаются приготовленные на молоке и на кефире, иногда в запросах есть и другие ингредиенты. Среди них вода, минералка, ряженка, пиво, сметана и т.д.

Наиболее популярной посудой для приготовления блинов стали сковороды. Россияне выбирают чаще всего чугунные, затем идут из алюминия и нержавеющей стали. Среди покрытий на первом месте – мрамор, после него – гранит, тефлон и титан.

Кроме того, по данным исследований, чаще всего для приготовления традиционного блюда используется рисовая, манная и гречневая мука. Сами рецепты не сильно отличаются в зависимости от регионов, пишет Life.ru.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали секреты, как снизить калорийность блинов. Для этого нужно подобрать определенный вид муки.