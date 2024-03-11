Главные ориентиры при выборе полезной колбасы

Существует мнение, что колбасные изделия являются не самым полезным для организма продуктом. Однако есть несколько видов этой мясной продукции, которые не так вредны. Об этом рассказала диетолог Дарья Русакова.

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По мнению медика, наиболее опасными для человека являются вареная и докторская колбасы. В их составе находится большое количество жира и пищевых добавок. Для того, чтобы выбрать полезный вид колбасы, стоит обращать внимание на ключевые факторы.

— Убедитесь, что колбаса приготовлена из натурального мяса. Второй шаг: удостоверьтесь, что она минимально подвергалась копчению и дымлению. Наконец, третье правило: ваша колбаса должна содержать как можно меньше искусственных добавок, — сообщила Дарья Русакова «Ридусу».

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