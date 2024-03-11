Пять чаев, которыми можно заменить кофе

Специалист Максимов: чай пуэр считается эффективным заменителем кофе. В этом ферментированном напитке столько же кофеина, сколько в зелёном и чёрном чае. При этом бодрящее действие вещества в нём ничем не смягчается. Также взбодриться поможет чай Саган Дайля (другое название — «Белое крыло»). Его пьют народы Сибири и Дальнего Востока.

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Каким ещё чаем можно заменить кофе, объяснил специалист Центра китайской медицины здравницы «Лаго-Наки» Сергей Максимов.

Как объяснил Максимов изданию РИАМО, чай Саган Дайля считается природным энергетиком. Он быстро снимает усталость и восстанавливает силу.

Вот какими ещё чаями можно заменить кофе:

Чай пуэр: оказывает бодрящий эффект, который не смягчается теанином, как в зелёном чае. Красный чай (Цзинь Цзюнь Мэй) повышает настроение, оказывает антиоксидантное действие, помогает восстановиться после стресса и нагрузок. Ройбуш, южноафриканский напиток без кофеина, обладает сладковатым привкусом и антиоксидантными свойствами. Чай из корня цикория: не содержит кофеина, при этом вкус напитка похож на вкус кофе.

Ранее стоматолог-ортодонт Ольга Лебедева рассказала, какой чай считается наименее вредным для зубов. Его когда-то пили китайские императоры.

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