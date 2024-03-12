Как испечь идеальные блины: три важных правила

Масленичную неделю не зря называют блинной. Традиции предписывают каждый день до наступления языческого праздника ставить на стол блины. За это время можно как следует отточить навык их приготовления перед собственно Масленицей.

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У каждой хозяйки свой рецепт вкусных блинов, но есть три универсальных правила, как приготовить идеальное блюдо.

Как испечь самые вкусные блины

Первое правило — просеять муку, прежде чем добавлять её в тесто, написало издание «МК в Красноярске» со ссылкой на Роспотребнадзор. Это поможет в том числе избежать попадания в блюдо посторонних предметов и насекомых. Заодно специалисты не советуют готовить блины на отсыревшей муке.

Второе правило — обработать яйца перед готовкой. Специалисты посоветовали, например, обработать скорлупу специальным раствором.

И последнее правило — продукты для блинов должны быть свежими. Некоторые ради экономии пекут блины на скисшем молоке или просроченном кефире. Однако микроорганизмы и токсины, которые начинают развиваться в просрочке, не всегда погибают при термической обработке.

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Как сделать блины полезнее

Блины, увы, довольно калорийное блюдо. И всё же есть несколько лайфхаков, которые помогут сделать его более полезным, рассказала «Секрету» диетолог, гастроэнтеролог Виктория Гончар.

Во-первых, можно использовать альтернативные сорта муки. Например, пшеничную муку можно смешать с ржаной, гречневой или овсяной.

Калории можно сэкономить, если готовить блины на обычном растительном масле или масле гхи, которое не выделяет вредных веществ под воздействием высоких температур.

Масло нужно наливать совсем тонким слоем. А ещё лучше — найти рецепт блинов, где его добавляют в тесто, а сами блины жарят на сухой сковороде, посоветовала эксперт.

А вот замена молока на обычную или минеральную воду особого эффекта в плане снижения калорийности блинов не даст. Так что проще выбрать наиболее привычный вариант.

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